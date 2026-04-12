Tiro a segno a Granada nella carabina 3 posizioni maschile vince Zhang Changhong

Nell’ultima giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, in corso a Granada, in Spagna, si è conclusa con la vittoria di Zhang Changhong nella gara di carabina 3 posizioni da 50 metri maschile. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi tiratori provenienti da diverse nazioni, con gli atleti che si sono sfidati nelle varie discipline.

L’ultima giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, in corso a Granada, in Spagna, si apre ancora nel segno della Cina, con il successo di Zhang Changhong nella carabina 3 posizioni da 50 metri maschile. Sconfitti il transalpino Lucas Bernard Denis Kryzs e l’altro cinese Liu Yukun. Esce nelle qualificazioni l’unico azzurro al via, Simon Weithaler, 29°. In finale il cinese Zhang Changhong batte nel duello conclusivo il transalpino Lucas Bernard Denis Kryzs, sconfitto al termine dei 35 colpi regolamentari con lo score di 358.8 a 357.2. Gradino più basso del podio per l’altro cinese Liu Yukun, fuori ad un colpo dal termine con 345.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a segno, a Granada nella carabina 3 posizioni maschile vince Zhang Changhong Tiro a segno, Anna Janssen vince nella carabina 3 posizioni femminile a Granada. Barbara Gambaro fuori dalla finaleL’unica finale della quarta giornata di gare della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, in corso a Granada, in Spagna, vede la... Tiro a segno, Sheng Lihao vince nella carabina da 10 metri maschile. Edoardo Bonazzi in top 20 a GranadaLa terza giornata di finali a Granada, in Spagna, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, si chiude senza particolari...