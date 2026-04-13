Gosens firma il colpaccio | la Fiorentina piega la Lazio 1-0 al Franchi

Nella partita tra Fiorentina e Lazio, la squadra di casa si è imposta con un risultato di 1-0 grazie a un gol di Gosens al 27° minuto del primo tempo. La formazione della Fiorentina si è schierata con un 4-2-3-1, con De Gea tra i pali e Dodò, Rugani, Ranieri e Pongracic in difesa. La Lazio non è riuscita a trovare il pareggio nel corso dell'incontro.

Fiorentina-Lazio 1-0 RETE: 27'pt Gosens. FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea 7; Dodò 6, Rugani 6 (26'st Pongracic 6), Ranieri 6.5, Gosens 6.5 (38'st Balbo sv); Mandragora 6, Ndour 6; Harrison 6.5, Fabbian 5.5, Fazzini 6.5 (38'st Solomon sv); Piccoli 6. In panchina: Christensen, Lezzerini, Comuzzo, Kouadio, Braschi, Kospo, Cianciulli, Deli, Puzzoli. Allenatore: Vanoli 6.5. LAZIO (4-3-3): Motta 6; Lazzari 5.5, Romagnoli 6, Provstgaard 5.5, Tavares 6; Basic 5.5 (1'st Dele-Bashiru 5.5), Patric 6, Taylor 5.5 (34'st Ratkov sv); Cancellieri 6 (22'st Isaksen 6), Dia 5.5 (22'st Pedro 5.5), Zaccagni 5.5 (1'st Noslin 5.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Gosens firma il colpaccio: la Fiorentina piega la Lazio 1-0 al Franchi Fiorentina, vittoria pesantissima: Gosens piega la Lazio e avvicina la salvezzaUna vittoria che pesa come un macigno, arrivata al termine di una battaglia vera, di quelle in cui conta più la sostanza della forma. Leggi anche: Il muro di de Gea e l’incornata di Gosens: la Fiorentina piega la Lazio di misura Le parole di Robin Gosens al termine di Lazio vs Fiorentina