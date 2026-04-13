Fiorentina vittoria pesantissima | Gosens piega la Lazio e avvicina la salvezza

La Fiorentina ha ottenuto una vittoria importante contro la Lazio, grazie a un gol di Gosens nel finale. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, portando i tre punti alla squadra toscana. La gara è stata combattuta e intensa, con entrambe le formazioni che hanno cercato di prevalere sull’avversario. Questo risultato permette alla Fiorentina di avvicinarsi alla zona salvezza in classifica.

Una vittoria che pesa come un macigno, arrivata al termine di una battaglia vera, di quelle in cui conta più la sostanza della forma. La Fiorentina supera 1-0 la Lazio al Franchi e compie un passo forse decisivo verso la salvezza, al termine di una gara giocata con cuore, organizzazione e una.🔗 Leggi su Firenzetoday.it La Fiorentina supera di misura la Lazio e vede la salvezza: Gosens regala i tre punti ai violaLa Fiorentina vince 1-0 al Franchi contro la Lazio e coglie tre punti fondamentali per la lotta salvezza. Leggi anche: Il muro di de Gea e l’incornata di Gosens: la Fiorentina piega la Lazio di misura Highlights Lazio vs Fiorentina 2 - 2 (Cataldi, Gosens, Gudmundsson, Pedro) Si parla di: Fiorentina, è vittoria a Verona: il gol di Fagioli è pesantissimo. Altro mattone verso la salvezza, finisce 0-1; Fiorentina U17 eroica: batte il Palermo e vola, vetta blindata nel finale.