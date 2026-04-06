Anteprima pronostico e come guardare Rory McIlroy che tenta di fare la storia ad Augusta

La settimana dei Masters di Augusta è arrivata e l'attenzione si concentra sulla performance di Rory McIlroy, che cerca di difendere il titolo vinto l’anno precedente. Le telecamere sono puntate sul golfista nordirlandese mentre si prepara a scendere in campo in una delle edizioni più attese di sempre. La competizione, che si svolge nel famoso complesso del Georgia, promette emozioni e sfide tra alcuni dei migliori giocatori del mondo.

2026-04-06 17:38:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Riuscirà Rory McIlroy a fare la storia e a difendere il suo titolo Masters? Ecco la nostra anteprima completa per il torneo 2026 di Augusta La settimana dei Master è di nuovo qui. I migliori golfisti del mondo si stanno preparando a percorrere le 72 buche del campo più impegnativo, spietato e divertente del gioco. Il 90° Torneo Masters inizierà giovedì 9 aprile e, per la prima volta da molto tempo, l’uomo che percorre Magnolia Lane come campione in carica non è gravato dalla storia. Rory McIlroy è il campione del Masters. Lo è da quasi esattamente un anno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Anteprima, pronostico e come guardare Rory McIlroy che tenta di fare la storia ad Augusta Leggi anche: Golf: al Dubai Invitational è Rory McIlroy il primo leader del 2026 Rory McIlroy si rammarica del putter freddo mentre Jacob Bridgeman mantiene i nervi saldi per assicurarsi la famosa vittoria al RivieraRory McIlroy è rimasto con molti rimpianti per non essere riuscito a capitalizzare il nervoso round finale di Jacob Bridgeman al Genesis Invitational.