Golf Rory McIlroy vince il Masters di Augusta

Rory McIlroy ha conquistato il Masters di Augusta, superando alcune difficoltà all'inizio e un ostacolo nel finale. Con questa vittoria, ha ottenuto il suo sesto titolo major e si è aggiudicato per la seconda volta consecutiva il torneo giocato all'Augusta National. La competizione si è conclusa con il golfista che ha raggiunto il traguardo in modo decisivo, confermando la sua presenza tra i grandi del circuito.

Superando alcune difficoltà iniziali e un brivido nel finale, Rory McIlroy ha vinto il Masters di Augusta, conquistando il suo sesto titolo major e diventando così il quarto campione in assoluto a vincere due volte consecutive all'Augusta National. Il numero due al mondo, originario dell'Irlanda del Nord, ha totalizzato un 'doppio bogey' alla quarta buca e un 'bogey' alla sesta, ma ha reagito con quattro 'birdie' nelle sette buche successive e ha tenuto duro dopo alcuni 'tee shot' disastrosi nel finale, aggiudicandosi la seconda giacca verde e un premio record di 4,5 milioni di dollari. McIlroy si unisce così a Tiger Woods, Jack Nicklaus e...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Golf, Rory McIlroy vince il Masters di Augusta Golf, Rory McIlroy prende il largo al termine del secondo round del Masters di AugustaI migliori golfisti del panorama internazionale continuano a dare spettacolo nel primo Major stagionale. Leggi anche: Il Masters è nuovamente di Rory McIlroy. 4º golfista a vincere back-to-back ad Augusta Rory McIlroy WINS The Masters! Grand Slam COMPLETE #shorts