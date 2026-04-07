Basket Milano celebra il centenario del debutto azzurro

Milano ha festeggiato il centenario della prima partita della Nazionale maschile di basket. La cerimonia si è svolta sabato scorso nei giardini di piazzale Accursio, organizzata dal Municipio 8. L'evento ha coinvolto presenti e appassionati, ricordando un momento importante nella storia dello sport nazionale. La giornata ha visto anche interventi e testimonianze legate alla lunga tradizione della pallacanestro nel paese.

Milano celebra il centenario della prima apparizione della Nazionale di basket maschile, evento commemorato lo scorso sabato dal Municipio 8 nei giardini di piazzale Accursio. Il ricordo riporta al 4 aprile 1926. In quell’occasione, i cestisti italiani debuttarono indossando divise bianche presso il Poligono della Cagnola, zona oggi occupata dai parchi pubblici in area Accursio. La sfida amichevole contro la Francia si concluse con un successo per l’Italia, che prevalse per 23 a 17 sotto la guida tecnica di Marco Muggiani. L’eredità sportiva tra memoria urbana e territorio. L’iniziativa del Municipio 8 ha trasformato i giardini pubblici in un museo a cielo aperto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basket, Milano celebra il centenario del debutto azzurro Marzorati guida il centenario del basket azzurro: Milano celebra i 100 anni della Nazionale“Celebrare questi cento anni non significa solo guardare indietro con orgoglio, ma anche guardare avanti con fiducia: il basket non è solo mettere la... 4 aprile: stele a Milano per i 100 anni del basket azzurroIl 4 aprile 2026 segnerà il centenario della prima partita ufficiale della nazionale italiana di basket, un evento che si trasformerà in una... Temi più discussi: Basket, Milano celebra i 100 anni della nazionale di pallacanestro con Gamba e Marzorati; Milano celebra i 100 anni del basket azzurro con un evento speciale; Marzorati guida il centenario del basket azzurro: Milano celebra i 100 anni della Nazionale; 1° Aprile 1966: la conquista della Coppa dei Campioni. Marzorati guida il centenario del basket azzurro: Milano celebra i 100 anni della NazionaleLo sottolinea il presidente del consiglio regionale Federico Romani, che martedì 31 marzo aveva introdotto nell’aula consiliare di Palazzo Pirelli le celebrazioni per i cento anni dalla prima partita ... quicomo.it Basket, 100 anni fa a Milano il debutto della nazionale maschile. L'anniversario in una mostra e un docufilmLa nazionale italiana s'impose sulla Francia per 23-17. Il match si svolse nel cortile del Poligono della Cagnola. Il coach era Marco Muggiani ... milano.corriere.it Jasmin Repesa torna in #LBA: sarà il nuovo allenatore del Napoli Basket #TuttoUnAltroSport - facebook.com facebook Guerri #Napoli Basket, ufficiale l'esonero di coach Magro: la nota della società x.com