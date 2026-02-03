Tornano i Miti del Wrestling | al palazzetto dello sport Giugliano in Campania lo show Il ritorno dei gladiatori

Sabato 21 febbraio, il palazzetto dello sport di Giugliano si riempirà di energia e adrenalina. Lo spettacolo “I Miti del Wrestling: il ritorno dei gladiatori” porta in scena grandi star internazionali e cinque titoli in palio. L’evento, atteso da appassionati e curiosi, promette di regalare emozioni forti fin dal primo match. La serata si preannuncia come una vera e propria notte di lotta e spettacolo, con protagonisti pronti a sfidarsi sul ring davanti a un pubblico in fermento.

È ormai tutto pronto per il ritorno del grande wrestling torna a Napoli: sabato 21 febbraio alle 17.30 nel palazzetto dello sport di via Campopannone a Giugliano si terrà lo spettacolo "I Miti del Wrestling: il ritorno dei gladiatori", con grandi star internazionali e ben cinque titoli in palio, in una vera e propria "Notte dei Campioni." Lo sport spettacolo reso famoso da Hulk Hogan, The Rock e John Cena arriverà per la prima volta sul territorio giuglianese. Lo show vedrà anche il campione dell'Unione Europea in carica, il romano Flavio Augusto, difenderà il titolo contro il gigantesco Luke Astaroth, 140 kg di pura potenza; saranno in palio anche il Bruno Sammartino Legacy Women's Championship, detenuto da Miss Monica, già vista in WWE, ed il titolo italiano della Dream, alla vita di Gianluca Vitale.

