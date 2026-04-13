Gli auguri di Zelensky e della moglie Olena agli ucraini per la Pasqua ortodossa – Il video

Il 13 aprile 2026, il presidente e la first lady dell’Ucraina hanno inviato un messaggio di auguri agli abitanti del paese in occasione della Pasqua ortodossa. Il video, registrato presso la Cattedrale di Santa Sofia a Kiev, è stato diffuso pubblicamente. Si tratta di un gesto condiviso nel quinto anno di conflitto armato che interessa il territorio.

Per due anni il titolo Leonardo è stato da record in borsa, nell’ultimo anno no. Ecco i numeri veri e le esigenze di ReArm Ue che hanno convinto Giorgia Meloni a cambiare Roberto Cingolani Genova, la sindaca Silvia Salis balla a ritmo di techno: «Noi la città più vecchia d’Europa? Bisogna farla vivere» – Il video Niente soldi al docufilm su Regeni (e a quello di Veltroni) e nemmeno alle Winx, la serie animata italiana più diffusa al mondo. Il produttore Igino Straffi ad Open: «Mai accaduto in 20 anni» Il governo va in tilt sul caro carburanti. Salvini: «Urso convochi i petrolieri». E il ministro gli risponde: «No, i prezzi sono in calo»🔗 Leggi su Open.online

Olena Zelenska non invita gli ucraini al freddo a “trovare nuove emozioni”Mentre l’Ucraina affronta blackout, freddo e bombardamenti, sui social ha preso forma una narrazione che ritrae Olena Zelenska come una First Lady...

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