Olena Zelenska non invita gli ucraini al freddo a trovare nuove emozioni

In un contesto di difficoltà come quello ucraino, le parole di Olena Zelenska riflettono un approccio sobrio e rispettoso verso le sfide che il paese affronta, evitando sensazionalismi e mantenendo una comunicazione equilibrata.

Mentre l’Ucraina affronta blackout, freddo e bombardamenti, sui social ha preso forma una narrazione che ritrae Olena Zelenska come una First Lady distante e privilegiata. A sostenerla, un’immagine alterata che la mostra circondata da oggetti di lusso e una frase che, secondo i post, inviterebbe gli ucraini che soffrono il gelo a “trovare nuove emozioni”. Una storia che non trova riscontro nei fatti e che utilizza una tecnica di disinformazione ben nota, già vista nella storia con Maria Antonietta e le brioche. Per chi ha fretta. Un’intervista rilasciata alla BBC nel 2022 viene usata come fonte della citazione.🔗 Leggi su Open.online

