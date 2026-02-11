Olimpiadi la slittinista Olena Smaha difende l’uso del casco con gli atleti ucraini caduti | Il ricordo non è una violazione

La slittinista ucraina Olena Smaha si schiera contro le polemiche sull’uso del casco. Dopo la gara a Milano-Cortina, ha mostrato un guanto con la scritta “Il ricordo non è una violazione”, in memoria degli atleti ucraini caduti. La sua scelta ha suscitato reazioni e ha acceso un dibattito tra gli sportivi.

«Il ricordo non è una violazione ». È la frase, scritta sul guanto, che la slittinista ucraina Olena Smaha ha esibito al termine della gara alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Un gesto di solidarietà nei confronti del connazionale Vladyslav Heraskevych, atleta di skeleton, dopo che il Comitato olimpico internazionale (Cio) gli ha impedito di gareggiare con il “casco della memoria”, dedicato agli sportivi ucraini morti dall’inizio dell’invasione russa. Il Cio ne aveva vietato l’utilizzo dopo che l’atleta, uno dei portabandiera dell’Ucraina ai Giochi in Italia, lo aveva indossato alle prove lungo la pista Monti di Cortina d’Ampezzo, suscitando la reazione e il sostegno di Volodymir Zelensky.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Olena Smaha

Il Cio ha vietato a Heraskevych di indossare un casco commemorativo durante le Olimpiadi.

Il Comitato Olimpico Internazionale ha vietato l’uso dei caschi decorati con immagini di tigri in fiamme, dragoni e mostri dagli occhi blu, che alcuni atleti ucraini avevano scelto di indossare durante le competizioni di skeleton a Cortina.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Olena Smaha

Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: due terzi posti per Voetter/Oberhofer; Slittino, nell’ultima prova cronometrata delle Olimpiadi Verena Hofer si porta a ridosso delle migliori; LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre non brillano nella quarta prova. Domina Julia Taubitz; LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Hofer chiude in top5 la sesta prova, indietro Robatscher.

Olimpiadi, la slittinista Olena Smaha difende l’uso del casco con gli atleti ucraini caduti: «Il ricordo non è una violazione»L’atleta ucraina ha mostrato la frase sul guanto al termine della gara a Milano-Cortina. Intanto, il Cio cerca un compromesso con Heraskevych: «Può esprimersi prima e dopo la gara» ... open.online

Olena Smaha rischia la squalifica alle Olimpiadi di Milano Cortina per aver mostrato un messaggioIl gesto della slittinita ucraina sfida il protocollo del CIO: perché un semplice messaggio scritto a penna sulla mano può portare a provvedimenti disciplinari ... fanpage.it

Il Cio vieta il casco con i volti degli atleti caduti, indossato dal corridore ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych. Ecco i volti e le storie che il Cio ha censurato. “Il ricordo non è una violazione” - Slittinista ucraina Olena Smaha, 26 anni - Milano Cortina 2026 - facebook.com facebook