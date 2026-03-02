Sannio Runners Dropexpress doppio impegno nel weekend podistico

La Sannio Runners Dropexpress protagonista in due importanti appuntamenti podistici del weekend. Al trail di Trail di Amalfi, gara tecnica e particolarmente impegnativa, hanno difeso con grinta i colori del team gli atleti Fragnito Romano e Cotugno, affrontando un percorso duro e selettivo con determinazione e spirito di squadra. Fabio Romano categoria 30+ 7 classificato con un tempo di 1:28:46. Fragnito Adriano categoria 35+ 6 categoria con un tempo di 1:30:40. Cotugno Francesco categoria 45+ 7 classificato 1:42:44. In contemporanea, alla prestigiosa Roma-Ostia Half Marathon, la mezza maratona più partecipata d'Italia, ha rappresentato la società Tedesco Cosimo, portando con orgoglio i colori del gruppo in una manifestazione di altissimo livello.