Isola d' Elba trovato un ordigno bellico nei boschi | gli artificieri lo fanno brillare

Un ordigno bellico è stato rinvenuto nei boschi dell’Isola d’Elba. Gli artificieri del secondo reggimento genio pontieri di Piacenza sono intervenuti per neutralizzarlo, assicurando la sicurezza dell’area. L’operazione si è conclusa con successo, senza ulteriori rischi per la popolazione e l’ambiente circostante.

Doppio intervento degli artificieri del secondo reggimento genio pontieri di Piacenza all'isola d'Elba nel pomeriggio del 27 gennaio. I militari sono andati a Campo nell'Elba dove in un'area boschiva situata in località Monumento è stata messa in sicurezza una granata d'artiglieria. I genieri emiliani, operando in stretta collaborazione con i carabinieri del posto, hanno provveduto a rimuovere l'ordigno e a trasportarlo in una zona idonea nelle vicinanze per farlo brillare.

