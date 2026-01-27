Isola d' Elba trovato un ordigno bellico nei boschi | gli artificieri lo fanno brillare

Da livornotoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ordigno bellico è stato rinvenuto nei boschi dell’Isola d’Elba. Gli artificieri del secondo reggimento genio pontieri di Piacenza sono intervenuti per neutralizzarlo, assicurando la sicurezza dell’area. L’operazione si è conclusa con successo, senza ulteriori rischi per la popolazione e l’ambiente circostante.

Doppio intervento degli artificieri del secondo reggimento genio pontieri di Piacenza all'isola d'Elba nel pomeriggio del 27 gennaio. I militari sono andati a Campo nell'Elba dove in un'area boschiva situata in località Monumento è stata messa in sicurezza una granata d'artiglieria. I genieri emiliani, operando in stretta collaborazione con i carabinieri del posto, hanno provveduto a rimuovere l'ordigno e a trasportarlo in una zona idonea nelle vicinanze per farlo brillare. Incidente mortale sul lavoro a Livorno, le reazioni della politica: "Tragedia inaccettabile, non basta il cordoglio".🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

