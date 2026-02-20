Luigi DI Maio professore onorario del King’s College di Londra | Una nuova sfida

Luigi Di Maio ha accettato l'incarico come professore onorario al King’s College di Londra, trovandosi in questa posizione grazie alla sua esperienza politica e diplomatica. La nomina arriva dopo aver svolto il ruolo di rappresentante speciale dell’UE nel Golfo Persico, dove ha partecipato a numerosi incontri con leader locali. La sua presenza tra i docenti sarà utile per approfondire temi di politica internazionale e relazioni diplomatiche. La collaborazione con il prestigioso istituto universitario si concentrerà su approfondimenti strategici e geopolitici.

Luigi Di Maio, ex ministro del Movimento Cinquestelle e attualmente rappresentante speciale dell'Unione Europea nel Golfo Persico, è un nuovo professore onorario del King's College di Londra. Ad annunciarlo è lo stesso Di Maio sui social: "Una nuova sfida. Sempre la stessa passione".