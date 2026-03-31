Maledetta primavera Conte si prepara alla leadership della sinistra | lancia il libro sui social e fa solo scivoloni
La vanità di Giuseppe Conte non accenna a fermarsi, soprattutto dopo il lancio dello spot per il suo libro che uscirà il 14 aprile, intitolato “Una nuova primavera”. Una mossa che si innesta nella sua corsa alla leadership di un campo largo frammentato tra diverse forze politiche. Attualmente, la corsa alla guida della sinistra sembra vedere il presidente pentastellato ed Elly Schlein nelle prime posizioni. Nel filmato comparso anche sui social dell’ex premier grillino, si vede Conte impegnato a scrivere al computer mentre ricorda gli albori del governo giallo-verde con la Lega, fino al passaggio nei banchi dell’opposizione a strepitare contro Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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