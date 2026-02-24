Tutti gli ex famosi di Arisa | da Giuseppe Anastasi a Walter Ricci

Arisa ha incontrato molti ex collaboratori nel mondo dello spettacolo, tra cui Giuseppe Anastasi e Walter Ricci, a causa delle sue recenti partecipazioni in programmi televisivi. La cantante ha condiviso momenti di lavoro con loro, spesso in studio di registrazione o sul palco. La presenza di questi artisti nel suo passato professionale si nota anche nelle sue esibizioni più recenti. La sua carriera continua a intrecciarsi con tanti volti noti, mantenendo vivo il legame con il passato.

Cantautori e volti noti del piccolo schermo figurano tra gli ex di Arisa, cantante che vedremo in gara da stasera al 76esimo Festival Di Sanremo con Magica Favola. Il brano è firmato dalla stessa artista lucana, Galeffi e Giuseppe Anastasi, quest’ultimo al fianco di Rosalba Pippa nei primi anni della sua carriera. I due si sono conosciuti nel 2007, quando entrambi si trovavano al Cet di Mogol. Il cantautore siciliano lavorava come autore, mentre l’interprete muoveva i primi passi nel mondo della musica frequentando la scuola di canto. Nel centro ideato dal celebre paroliere iniziano il loro sodalizio professionale che porta due anni dopo al debutto sul palco del Festival di Sanremo con Sincerità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

