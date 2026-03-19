Giuseppe Anastasi | Canzoni senza click è il manifesto di una musica più libera e umana

Giuseppe Anastasi ha annunciato il progetto “Canzoni senza click”, definendolo il suo manifesto per una musica più autentica e umana. Nel suo percorso artistico, ha deciso di adottare un approccio più libero, evitando l’uso di strumenti digitali come il click durante le registrazioni. Questa scelta rappresenta una svolta che mette al centro la spontaneità e la naturalezza delle sue composizioni.

C’è un momento, nella carriera di un artista, in cui il bisogno di rallentare diventa anche una scelta creativa. Per Giuseppe Anastasi, autore tra i più importanti della musica italiana contemporanea e cantautore dalla scrittura intensa e riconoscibile, questo momento prende forma in “Titoli di coda”, singolo che anticipa il nuovo album “Canzoni senza click”. Un progetto che nasce da una precisa esigenza: restituire alla musica il suo respiro naturale, lontano dalle rigidità tecniche e da quella perfezione meccanica che spesso finisce per sottrarre anima alle canzoni. Nel raccontare “Titoli di coda”, Anastasi descrive un brano nato in modo spontaneo, chitarra e voce, da una riflessione profonda sull’esistenza e sul modo in cui ciascuno affronta la vita. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Giuseppe Anastasi: “Canzoni senza click” è il manifesto di una musica più libera e umana Articoli correlati Tutti gli ex famosi di Arisa: da Giuseppe Anastasi a Walter RicciCantautori e volti noti del piccolo schermo figurano tra gli ex di Arisa, cantante che vedremo in gara da stasera al 76esimo Festival Di Sanremo con... Arisa a Sanremo 2026: il ritorno da favorita con l’autore Giuseppe AnastasiArisa sarà una delle 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Magica favola": l'ottava partecipazione con... Contenuti utili per approfondire Giuseppe Anastasi Temi più discussi: Sicilian Playlist #274: Giuseppe Anastasi e il coraggio di accettare la fragilità -; Giuseppe Anastasi in Titoli di coda canta la fragilità e la responsabilità emotiva; Venerdì di singoli: da Annalisa a Madame cosa ascoltare oggi; Playlist #149. James Blake, Black Crowes, Michael Stipe. Le canzoni senza click di Giuseppe AnastasiNove tracce suonate senza metronomo: così Giuseppe Anastasi racconta i brani del suo ultimo album. Cantautore e autore di numerosi brani di successo, ha firmato canzoni interpretate da artisti come Er ... rockol.it Giuseppe Anastasi, fuori il nuovo album Canzoni senza click: Le canzoni devono prendersi il loro tempo | IntervistaDopo il successo come autore di Magica Favola, brano con cui Arisa si è classificata al 4ª al 76° Festival di Sanremo, GIUSEPPE ANASTASI torna in radio ... fourzine.it Giuseppe Anastasi. Giuseppe Anastasi · Titoli di coda. @giuro_music @valerio_marchetti_ @stevepettirossi @adamusicitaly @paroleedintorni - facebook.com facebook "Il mio approccio alla scrittura cambia come cambia la società" Giuseppe Anastasi alla sua settima partecipazione al Festival di Sanremo si racconta in Casa SIAE, condividendoci le emozioni di una... "Magica favola" #SIAE #dallapartedichicrea x.com