Roma-Giuntoli | i Friedkin valutano il colpo per la direzione sportiva

I proprietari della società calcistica stanno considerando l’ipotesi di cambiare la direzione sportiva e hanno preso in esame il nome di Cristiano Giuntoli come possibile nuovo responsabile. La decisione riguarda la gestione tecnica per la stagione 20262027 e il suo coinvolgimento è tornato a essere una delle opzioni principali per il futuro dell’organico. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata ufficialmente.

La rivoluzione nell’organigramma della Roma potrebbe passare per il profilo di Cristiano Giuntoli, il cui nome torna a gravitare con forza nell’orbita dei Friedkin per la gestione dell’area tecnica nella stagione 20262027. L’indiscrezione, rilanciata dai canali ufficiali di Fabrizio Romano, conferma che il dirigente non ha mai abbandonato la lista dei desideri della proprietà texana, nonostante l’attuale fase di riflessione interna. La dirigenza giallorossa punta a ridefinire le gerarchie societarie dopo i recenti scossoni sportivi, identificando nell’ex architetto dello scudetto partenopeo la figura ideale per garantire una plusvalenza strutturale e una gestione d’élite del player trading. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Giuntoli: i Friedkin valutano il colpo per la direzione sportiva Leggi anche: I Friedkin con Ranieri in un colpo solo hanno inguaiato Roma e Nazionale Leggi anche: Roma, Ombra Giuntoli su Massara: il DS avvistato nella Capitale Si parla di: Roma, il nome che torna forte è Giuntoli: e quella presenza non passa inosservata. Giuntoli resta in orbita Roma per il futuro e Gasperini lo apprezza: le ultimeLa Roma potrebbe cambiare l'assetto societario al termine della stagione: Giuntoli resta un'opzione in caso di rivoluzione. siamolaroma.it L’ex Juve Giuntoli verso la Roma? Gli aggiornamentiMatteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato del futuro dell' ex dirigente della Juventus Cristiano Giuntoli: La Roma, comunque, la famiglia Friedkin è ... tuttojuve.com