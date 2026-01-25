A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto, la famiglia continua a chiedere giustizia. Il suo caso rimane aperto e rappresenta una ferita ancora aperta per molti. Ricordare Giulio è un gesto di impegno per la verità e la tutela dei diritti umani, affinché simili tragedie non si ripetano.

Era il 25 gennaio 2016 quando Giulio Regeni, ventottenne di Fiumicello Villa Vicentina (Udine), scomparve per le strade del Cairo. Otto giorni più tardi il suo corpo venne ritrovato lungo la strada per Alessandria: presentava bruciature, tagli e ferite che raccontavano giorni di violenze atroci. A dieci anni di distanza, quella morte rimane senza giustizia. A Roma è in corso un processo che vede imputati quattro alti funzionari dei servizi segreti egiziani, accusati di sequestro, torture e omicidio. Ma gli imputati si trovano in Egitto, protetti dal governo di Al Sisi, e non sono mai stati consegnati alle autorità italiane. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Dieci anni senza Giulio Regeni, il ricercatore torturato e ucciso in Egitto: la famiglia chiede ancora giustizia

Dieci anni senza Giulio Regeni, nelle sale arriva il documentarioA dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, arriva nelle sale italiane un nuovo documentario diretto da Simone Manetti, distribuito da Fandango.

Regeni: 10 anni fa il rapimento e l'omicidio del ricercatore italiano in EgittoDieci anni fa, Giulio Regeni, ricercatore italiano, fu rapito e ucciso in Egitto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Dieci anni senza Giulio Regeni; Dieci anni senza Giulio,ma siamo rimasti umani e lui fa ancora cose; Dieci anni senza Giulio Regeni, ancora in attesa di giustizia; Giulio Regeni, conoscere la sua storia 10 anni dopo.

Dieci anni dalla sparizione di Giulio Regeni: chi era il ricercatore ucciso al CairoLeggi su Sky TG24 l'articolo Dieci anni dalla sparizione di Giulio Regeni: chi era il ricercatore ucciso al Cairo ... tg24.sky.it

Dieci anni dopo l’omicidio di Giulio Regeni è cambiato tutto e non è cambiato nienteUna mobilitazione senza precedenti ha impedito che si smettesse di parlarne, ma ancora oggi non c'è una verità giudiziaria ... ilpost.it

Dieci anni fa arrivava nella nostra clinica una cagnetta derelitta con lo sguardo spento , orrendamente deformata da un laccio che le stava oramai segando il collo . Aveva lo sguardo di chi ci chiedeva solo di morire, fame , dolore , tristezza parlavano nel suo s - facebook.com facebook