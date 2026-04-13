Giro di boa per Il Giubileo di Lorenzo Lotto successo di partecipazione a Trescore

La mostra “Il giubileo di Lorenzo Lotto” si è conclusa a Trescore, registrando un’ampia partecipazione di visitatori. L’esposizione si è svolta nella sala consiliare recentemente rinnovata, presentando opere e temi legati al periodo del giubileo. La rassegna ha attirato pubblico locale e turisti, che hanno potuto ammirare le opere e approfondire il contesto storico dell’evento. La chiusura dell’esposizione ha segnato il termine di un appuntamento molto frequentato.

La mostra “Il giubileo di Lorenzo Lotto”, presente presso la rinnovata sala consiliare del Municipio di Trescore, che vede in dialogo l’opera di Lorenzo Lotto “San Michele scaccia Lucifero”, proveniente dal Museo Pontificio della Santa Casa di Loreto, nelle Marche, con il trittico del pittore Gianriccardo Piccoli, supera con successo il giro di boa del suo periodo di apertura al pubblico (dal 7 marzo al 10 maggio). La nutrita partecipazione nel giorno dell’inaugurazione, il 6 marzo scorso (oltre un centinaio di presenti) lasciava presagire un interesse acceso che si è mantenuto tale nelle settimane successive, facendo registrare ad oggi più di 1.🔗 Leggi su Bergamonews.it Il giubileo di Lorenzo Lotto a Trescore BalnearioIl dipinto di Lorenzo Lotto San Michele scaccia Lucifero proveniente dal Museo Pontificio Santa Casa di Loreto sarà protagonista di una eccezionale... Leggi anche: Il ‘San Michele’ di Lorenzo Lotto dialoga con Gianriccardo Piccoli a Trescore