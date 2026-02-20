Il ‘San Michele’ di Lorenzo Lotto dialoga con Gianriccardo Piccoli a Trescore

Il dipinto di Lorenzo Lotto “San Michele scaccia Lucifero” ha causato grande interesse a Trescore Balneario, dove sarà esposto dal 7 marzo al 10 maggio 2026 nella sala consiliare del Comune. L’opera, proveniente dal Museo Pontificio Santa Casa di Loreto, dialogherà con le opere di Gianriccardo Piccoli, artista locale coinvolto nella mostra. La rassegna offre ai visitatori l’opportunità di confrontare due stili diversi e di scoprire la storia dietro questa raffigurazione religiosa. La mostra si inserisce nel calendario culturale della città e invita il pubblico a visitarla.

Trescore Balneario. Il dipinto di Lorenzo Lotto “San Michele scaccia Lucifero”, proveniente dal Museo Pontificio Santa Casa di Loreto, sarà protagonista di una mostra dal 7 marzo al 10 maggio 2026 nella sala consiliare del Comune di Trescore. L’allestimento vedrà dialogare la prestigiosa opera lauretana con un Trittico di Gianriccardo Piccoli, artista che già in passato si è dedicato con attenzione e sensibilità all’indagine sui costrutti concettuali e simbolici della pittura di Lotto. Il tema centrale dell’esposizione, la rappresentazione della vittoria del Bene sul Male, è sentito, nelle intenzioni dei curatori Vito Punzi e Fernando Noris, come felicemente collegato al Giubileo della Speranza, da poco terminato, con il suo invito a guardare al futuro con fiducia, superando le sfide del presente e riscoprendo la fede.🔗 Leggi su Bergamonews.it

