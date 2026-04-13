Giovanni Malagò scelto dalla Serie A come candidato alla presidenza Figc | 18 club a favore contrari solo Lazio e Verona

Diciotto delle venti squadre di Serie A hanno scelto Giovanni Malagò come candidato alla presidenza della FIGC, approvando la sua candidatura con maggioranza. Solo Lazio e Verona si sono opposte alla proposta. La scelta arriva in seguito alle dimissioni del precedente presidente, avvenute dopo un episodio legato alla mancata approvazione di un provvedimento importante. La decisione sarà formalizzata nelle prossime settimane.

Diciotto voti su 20. Giovanni Malagò è il candidato scelto dalla serie A per la presidenza della Figc dopo le dimissioni di Gabriele Gravina all’indomani della mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale 2026 (sconfitta ai rigori a Zenica contro la Bosnia). Il dirigente che ha guidato il Coni dal 2013 al 2025 è così il primo candidato alla presidenza della Figc in vista delle elezioni del 22 giugno. A compattarsi attorno al suo nome sono state soprattutto le big. Candidatura forte a larga maggioranza, come chiedeva lo stesso Malagò. A dire di no la Lazio di Claudio Lotito e il Verona. Inizialmente era nel fronte del no anche il Sassuolo, che ha poi votato sì.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Giovanni Malagò scelto dalla Serie A come candidato alla presidenza Figc: 18 club a favore, contrari solo Lazio e Verona 18 club a favore, la Serie A sceglie Malagò candidato a presidenza FigcLa Lega Serie A ha scelto Giovanni Malagò come proprio candidato alla presidenza della Figc. Leggi anche: Giovanni Malagò è il candidato della Serie A alla presidenza Figc: votato da 18 club Serie A, scelto Malagò candidato alla presidenza Figc: 18 club a favore