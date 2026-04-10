Lunedì si terrà la votazione per scegliere il candidato della Serie A alla presidenza della Figc, con l'ex presidente del Coni considerato il favorito. La decisione coinvolge i rappresentanti delle squadre di massima serie, che si riuniranno per esprimere il loro sostegno. La trattativa si concentra sulla figura di Malagò, che sembra avere più chances rispetto agli altri candidati in corsa.

Sarà un weekend intenso, soprattutto per i vertici della Serie A. Gabriele Gravina si è dimesso dalla presidenza Figc poco più di una settimana fa e da quel momento sono scattate inevitabilmente le strategie per definire la nuova guida del calcio italiano. Il nome forte resta quello di Giovanni Malagò, che dovrebbe diventare il candidato della Serie A. E se parlavamo di weekend intenso è proprio perché lunedì mattina in via Rosellini, la Lega Serie A si riunirà in Assemblea per discutere per la prima volta proprio di questo scenario. Attenzione, non sarà una conta di chi è pro o contro Malagò, ma una discussione molto più ampia in cui prima... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Elezioni presidenza Figc, lunedì la scelta del candidato della Serie A: Malagò in pole

Italia eliminata dai Mondiali, dimesso il presidente della FIGC Gravina, elezioni il 22 giugno, in pole Malagò e AbeteNelle prossime elezioni per eleggere il presidente della FIGC, Malagò e Abete sarebbero i nomi in pole dopo le dimissioni di Gravina, come anticipato...

Figc, Gravina si è dimesso. Il 22 giugno elezioni per il nuovo presidente. Malagò in pole per la successioneGabriele Gravina ha annunciato le dimissioni da presidente della Figc durante il vertice con le componenti federali.

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Elezioni FIGC, lunedì l’assemblea di Lega Serie A: maggioranza orientata su MalagòLunedì 13 aprile la Lega Serie A deciderà sulla candidatura di Giovanni Malagò per la presidenza FIGC. L'opposizione di Lotito resta. siamolaroma.it

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Nei prossimi mesi si terranno le elezioni per la Presidenza dell’Adise (Associazione dei Direttori Sportivi italiani): attualmente in carica c’è il Presidente dell’ #Inter Beppe #Marotta. Nelle prossime settimane verranno annunciati le candidature x.com

Radio Raffaella Uno. . Montoro (Av) Amerigo Maffei rinnovato con ultime elezioni, alla Presidenza della Pro Loco Banzano. Ai nostri microfoni per gli auguri Pasquali e per dare un primo cenno al calendario primavera/estate degli eventi promossi dalla stes - facebook.com facebook