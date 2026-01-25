Valentino l’eleganza dell’anima e quel legame invisibile con Sarah Silvestri

Valentino, icona dell’eleganza, ha costruito la sua fama anche attraverso un legame profondo e discreto con Sarah Silvestri. Oltre le passerelle e i riflettori, si cela la storia di uno stilista che, per oltre trent’anni, ha vegliato con affetto su una giovane ragazza. Questo ritratto umano svela il volto più autentico di un uomo che ha fatto dell’eleganza un valore di vita, al di là del successo professionale.

Oltre le passerelle e il lusso, emerge il ritratto umano dello stilista che per trent'anni ha vegliato su una bambina rimasta orfana, trasformando una tragedia in una rinascita C'è un'immagine che, più di ogni altra, rompe il protocollo solenne dei funerali a Piazza Mignanelli. In mezzo al mare scuro degli abiti da lutto, spicca una ragazza. Indossa un cappello a tesa larga e un vestito di un giallo coraggioso, quasi a voler portare un raggio di luce in quel mercoledì pomeriggio così grigio.

Valentino racconta la storia di Sarah e del suo papà invisibile, un legame che ha attraversato difficoltà e perdita.

