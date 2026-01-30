Scambi commerciali con l’India Battistini Camera di commercio | Spazio di crescita per il Made in Italy

La Camera di commercio della Romagna analizza il commercio tra le province di Forlì-Cesena e Rimini e l’India. L’osservatorio economico segnala che ci sono buone opportunità per far crescere il Made in Italy nel mercato indiano. Con l’avvicinarsi di un accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e l’India, le aziende locali si preparano a espandersi e a rafforzare i legami commerciali. I numeri mostrano che ci sono margini di sviluppo, e gli imprenditori sono già pronti a cogliere le occasioni

"I numeri ci dicono che esiste uno spazio di crescita enorme per il nostro 'Made in Italy' tecnologico e agroalimentare" Verso il libero scambio Ue-India. L’osservatorio economico della Camera della Romagna analizza l’interscambio tra le province di Forlì-Cesena e Rimini e il mercato indiano. Sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero, elaborati dall’osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, nell’anno 2024, nel sistema aggregato Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, le esportazioni verso l’India ammontano a circa 52 milioni di euro mentre le importazioni si attestano a 86 milioni di euro.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su India Italia Camera di Commercio, Battistini in visita alla Stamperia Pascucci Il presidente della Camera di Commercio della Romagna, Carlo Battistini, ha visitato la Stamperia Pascucci di Gambettola, accompagnato dal sindaco e dalla giunta. L'India si muove tra crescita sostenuta e nuovi spazi per gli scambi con l’Europa L’India continua a registrare una crescita sostenuta, con previsioni di un Pil tra il 7,5% e il 7,8% nel 2025-26, secondo Deloitte. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su India Italia Argomenti discussi: Italia-Abu Dhabi, scambi commerciali in crescita del 14,6%; Crescono gli scambi commerciali dell'Italia con i paesi extra-Ue; Ue-India, firmato l'accordo. Von der Leyen: 'Facciamo la storia'; Il commercio con l'India è una potenza per l'Europa. Crescono gli scambi commerciali dell'Italia con i paesi extra-UePer l'interscambio commerciale con i paesi non appartenenti all'Unione europea l'Istat stima, a dicembre 2025, un aumento congiunturale (cioè un incremento temporaneo legato a fattori ciclici o stagio ... msn.com Export in crescita del 4,6%. Balzo di scambi con l’AsiaTorna a crescere l'export italiano verso i Paesi extra Ue, dopo il calo registrato a novembre. Secondo l'Istat, lo scorso dicembre le esportazioni sono aumentate del 4,6% su base annua ... ilmessaggero.it Arriva la firma preliminare per l’accordo di libero scambio tra UE e India, ma cosa cambia per il nostro Mercato Prima di rispondere una premessa: gli scambi commerciali tra Bruxelles e New Delhi valgono 180 miliardi di euro l’anno, per un totale di circa 800. - facebook.com facebook India e Ue hanno siglato ieri uno storico accordo sugli scambi commerciali. L'interscambio tra i due soggetti ha raggiunto quasi 130 miliardi di euro nel 2024 e l'Italia è il 3º partner europeo per export verso l'India. Si aprono così spazi importanti anche per le no x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.