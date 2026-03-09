Giornate Fai di primavera | tutte le aperture straordinarie a Viterbo e nel Lazio

Sabato 21 e domenica 22 si svolge la 34esima edizione delle Giornate del Fai di primavera, il principale evento nazionale dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. In questa occasione, numerosi luoghi di interesse, tra cui alcuni a Viterbo e nel Lazio, aprono le loro porte al pubblico con aperture straordinarie e visite guidate. L'iniziativa coinvolge volontari e appassionati di tutto il paese.

Sabato 21 e domenica 22 è organizzata la 34esima edizione delle "Giornate del Fai di primavera", il più grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d'Italia. L'iniziativa rappresenta una preziosa occasione per visitare e apprezzare le meraviglie del Paese, ma anche un importante momento di sensibilizzazione e raccolta fondi della fondazione, a sostegno della sua missione di cura e tutela del patrimonio. Aprono dunque le porte numerosi luoghi speciali, spesso poco conosciuti e talvolta inaccessibili con visite a contributo libero.

