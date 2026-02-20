Scuola e territorio | il nuovo concorso del MIM per valorizzare le eccellenze del Made in Italy tra gli studenti Scadenza il 30 marzo

Il Ministero dell'Istruzione ha avviato un concorso dedicato alle scuole superiori, per promuovere le eccellenze del Made in Italy tra gli studenti. La causa è incentivare l’interesse verso le produzioni italiane di qualità e coinvolgere le scuole in progetti pratici. Il concorso invita gli studenti a presentare idee innovative legate alle tradizioni artigianali o industriali italiane. La scadenza per partecipare è fissata al 30 marzo 2026. Le scuole di tutto il paese possono iscriversi attraverso il portale ufficiale dell’MIM.