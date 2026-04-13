Giorgio Lamberti, nuotatore italiano, ha annunciato il ritiro a 24 anni a causa di patologie di salute. Nel corso della sua carriera, ha raggiunto importanti traguardi, tra cui il primo record del mondo stabilito da un italiano nel 1989 e la vittoria in una competizione iridata nel 1991. Ha anche commentato gli allenamenti, definendoli innovativi e legati al metodo di un tecnico specifico.

Giorgio Lamberti ha semplicemente scritto la storia del nuoto azzurro. Nel 1989 è stato il primo italiano a stabilire un record del mondo e poi nel 1991 è stato anche il primo a salire sul gradino più alto di una rassegna iridata. Momenti unici in una carriera breve, visto che il ritiro è avvenuto a soli 24 anni. In questa intervista a Focus, il programma che va in onda sul canale YouTube di OA Sport, il campione di Brescia si racconta, ripercorrendo quei momenti magici, ma parlando anche del futuro con i suoi figli che sono protagonisti in acqua. Il ricordo indelebile di quel record del mondo nei 200 stile libero agli Europei del 1989: “Passato qualche decennio, ma sono ancora vivi emozioni, ricordi, aneddoti di quel momento.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giorgio Lamberti: “Ritiro a 24 anni perché avevo patologie. Gli allenamenti di Castagnetti erano innovativi”

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Hazard: “Gli allenamenti con Sarri a volte erano noiosi, Conte ci faceva fare un’infinità di ripetizioni”Alla Gazzetta: “Mourinho il miglior allenatore che abbia avuto, è strepitoso il modo in cui ragiona e comunica coi calciatori.