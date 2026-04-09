NUOTO | Giorgio Lamberti | Quel record impossibile il ritiro a 24 anni e la mia vasca più dura

Giorgio Lamberti, nuotatore italiano, ha stabilito un record del mondo che è rimasto imbattuto per dieci anni. Ha conquistato il suo primo oro mondiale nel nuoto maschile, segnando un risultato storico per il paese. A 24 anni ha deciso di ritirarsi dalla competizione e ha affrontato una delle vasche più difficili della sua carriera. La sua carriera si distingue per successi e scelte decisive.

Un record del mondo rimasto imbattuto per 10 anni. Il primo oro mondiale della storia del nuoto maschile italiano. Una carriera straordinaria. e un ritiro a soli 24 anni. Giorgio Lamberti è una leggenda dello sport italiano, uno di quegli atleti che non hanno solo vinto, ma hanno cambiato tutto In questa intervista ripercorriamo la sua storia: dalla gara iconica di Bonn 1989 alla delusione olimpica di Seul, dal rapporto con Alberto Castagnetti fino alla scelta di smettere così giovane. Spazio anche al presente: il nuoto di oggi, il passaggio generazionale con il figlio Michele e uno dei momenti più difficili della sua vita, la battaglia contro il Covid. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NUOTO | Giorgio Lamberti: “Quel record impossibile, il ritiro a 24 anni e la mia vasca più dura” Nuoto in festa a Lanciano: 400 atleti danno spettacolo in vasca, record per l'azzurro Da PratoIl meeting nazionale di nuoto, che si è tenuto al Lanciano Sport Center, ha visto la partecipazione di 23 società sportive da tutta Italia. Leggi anche: Alcaraz: "Batto tanti record, ma quel che hanno fatto i Big 3 è praticamente impossibile" NUOTO | Giorgio Lamberti: “Quel record impossibile, il ritiro a 24 anni e la mia vasca più dura”