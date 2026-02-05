Eden Hazard rivela che gli allenamenti con Sarri a volte erano noiosi, mentre con Conte faceva un sacco di ripetizioni. L’ex calciatore del Chelsea ha aperto un po’ di più sui metodi di allenamento dei due allenatori, raccontando che con Sarri spesso si arrivava a sessioni poco stimolanti, mentre con Conte il ritmo era molto più intenso.

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore belga Eden Hazard ha parlato dei suoi anni al Chelsea e il rapporto con Maurizio Sarri e Antonio Conte. L’intervista ad Hazard. Da Sarri ad Ancelotti, nella sua carriera ha avuto svariati allenatori italiani. “E’ vero, con loro ho vinto molto. Tra me e Sarri si era creato un rapporto speciale, la sua idea di calcio era vicina alla mia. Ogni tanto però gli dicevo che i suoi allenamenti erano noiosi. Non è una critica, anche perché i risultati danno ragione a lui, come a Conte, che era incredibile, ci faceva fare un’infinità di ripetizioni”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hazard: “Gli allenamenti con Sarri a volte erano noiosi, Conte ci faceva fare un’infinità di ripetizioni”

