Dopo il voto in Ungheria, il governo italiano ha mantenuto un atteggiamento di neutralità, senza mostrare preoccupazioni riguardo ai risultati elettorali. Nel frattempo, il presidente del Consiglio ha ringraziato pubblicamente un alleato, senza specificare dettagli. Palazzo Chigi ha seguito l'esito delle elezioni con un atteggiamento di tranquillità, senza variazioni apparenti nel clima interno. Alcuni membri dell'esecutivo hanno sorriso, lasciando intendere reazioni diverse alla situazione.

Palazzo Chigi ha atteso il voto in Ungheria in una condizione «win win». Nessuno al governo ha mai temuto contraccolpi dall'esito delle elezioni magiare. «Congratulazioni per la chiara vittoria elettorale a Peter Magyar, al quale il governo italiano augura buon lavoro - il commento a caldo della premier Giorgia Meloni -. Italia e Ungheria sono legate da un profondo legame di amicizia e sono certa che continueremo a collaborare con spirito costruttivo nell'interesse dei nostri popoli e delle comuni sfide a livello europeo e internazionale. Ringrazio il mio amico Victor Orban per l'intensa collaborazione di questi anni e so che anche dall'opposizione continuerà a servire la sua nazione».🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giorgia Meloni ringrazia "un alleato". Ma nel governo c’è chi sorride

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