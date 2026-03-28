Dopo aver annunciato le dimissioni imposte dalla leader del suo partito, Daniela Santanché ha pubblicato un video su Instagram senza fare riferimenti diretti o ringraziamenti nei confronti della premier. Le sue prime parole si concentrano sull'importanza di interpretare i silenzi in ambito politico. La ex ministra del turismo, originaria della provincia di Cuneo, ha scelto di non entrare nel dettaglio delle motivazioni pubbliche delle sue dimissioni.

Per capire la politica bisogna leggere i silenzi. Quelli della cuneese Daniela Santanchè, ex ministra del turismo, nelle sue prime dichiarazioni dopo le dimissioni imposte da Giorgia Meloni, sono cuneese. Infatti, la pitonessa di Fratelli d’Italia – come molti la chiamano – non cita né la premier, né i colleghi di governo. D’altronde, non è un mistero che tutto avrebbe voluto fare tranne che un passo indietro, nonostante i molti guai giudiziari con cui da tempo fa i conti. Dallo scorso 25 marzo, Santanchè non ha mai rilasciato interviste né dichiarazioni, al netto della lettera con cui ha annunciato il passo indietro. Oggi, 28 marzo, ha deciso di tornare in pubblico con un video pubblicato su Instagram in cui si limita a ringraziare i propri collaboratori. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Daniela Santanché, il video su Instagram dopo le dimissioni: non cita e non ringrazia Giorgia Meloni

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