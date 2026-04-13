Thuram a Radio Tv Serie A | Non cantiamo vittoria ogni partita da qui alla fine sarà decisiva Sul Como dico questo

Dopo la vittoria contro il Como, il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio TV Serie A. Ha sottolineato che non bisogna cantare vittoria e che tutte le partite da qui alla fine saranno decisive. È stata una serata con due gol segnati, e le sue parole arrivano in un momento in cui la squadra cerca di mantenere alta la concentrazione.

di Alberto Petrosilli Thuram, autore di una doppietta ieri sera contro il Como, ha parlato a Radio TV Serie A dopo la vittoria contro i lariani: le dichiarazioni. L’ Inter di Cristian Chivu si gode Marcus Thuram, autore di una doppietta decisiva nel 4-3 contro il Como. Il francese ha analizzato il momento magico dei nerazzurri ai microfoni di Radio Tv Serie A, mantenendo però altissima la guardia in vista del rush finale verso la seconda stella. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – «Il Como è una grandissima squadra, una delle squadre che gioca meglio in Serie A devo dire. Vero che segnare il gol prima dell’intervallo può aver fatto bene, poi abbiamo reagito da squadra.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thuram a Radio Tv Serie A: «Non cantiamo vittoria, ogni partita da qui alla fine sarà decisiva. Sul Como dico questo» Leao sul derby: «Contro l’Inter sarà un’altra partita, non dico decisiva. Dobbiamo prenderla sul personale»Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri: superata la concorrenza della Premier League per un giovane talento! Ecco di chi si tratta Mercato... « alla fine ogni vittoria sarà pesante. Continuiamo così, manca poco»Una serata di campionato che ha visto l’Inter imporsi sul Genoa offre una lettura chiara sul momento della squadra: compattezza, continuità nel...