Giacomo Bongiorni ucciso dalla baby gang per difendere il figlio | arrestati tre stranieri La compagna | Massacrato a morte

Tre stranieri sono stati arrestati in relazione alla morte di Giacomo Bongiorni, ucciso mentre cercava di difendere il figlio da un gruppo di giovani. La compagna della vittima ha riferito che Bongiorni è stato massacrato di botte e ucciso a causa dell’aggressione della baby gang, composta da rumeni, di cui uno era minorenne. La polizia ha identificato e fermato i sospettati, mentre le indagini proseguono per accertare ogni dettaglio.

Le botte, l’accanimento su Giacomo Bongiorni, intervenuto per difendere il figlio, fino alla sua morte, provocata da una baby gang di rumeni, di cui, però, solo uno minorenne. Sono stati identificati e fermati nel giro di poche ore ieri sera i presunti responsabili della violenta aggression e costata la vita a Giacomo Bongiorni nel centro cittadino a breve distanza dal Comune. Un minorenne e due maggiorenni sono indagati, a vario titolo, per concorso in omicidio volontario, mentre proseguono senza sosta le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Massa in collaborazione con la Procura per i minorenni di Genova. “È morto per le botte.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Giacomo Bongiorni ucciso dalla baby gang per difendere il figlio: arrestati tre stranieri. La compagna: “Massacrato a morte” Massa, chi era Giacomo Bongiorni: il papà ucciso da una baby gang davanti al figlioUna serata come tante si è trasformata in tragedia nel cuore di Massa per Giacomo Bongiorni, il 47 anni che ha perso la vita dopo una brutale... Chi era Giacomo Bongiorni, l’uomo ucciso dalla baby gang a Massa: responsabile nella metalmeccanica e tifoso della FiorentinaIntervenuto nel tentativo di fermare un gesto vandalico, il 47enne è stato massacrato da un gruppo di ragazzi ed è morto a seguito dell'aggressione...