Gesuino Corona arrestato per l'omicidio di Enzo Ambrosino ucciso per un debito | Dovevo salvare mio figlio
Gesuino Corona, 50 anni, è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso un uomo di 30 anni a Induno Olona, in provincia di Varese. L'omicidio si sarebbe verificato a causa di un debito, secondo le indagini. Corona si è difeso dichiarando di aver agito per salvare suo figlio. Le forze dell'ordine hanno eseguito l'arresto e stanno conducendo ulteriori accertamenti sulla vicenda.
"Dovevo salvare mio figlio": è così che si difende Gesuino Corona, l'uomo di 50 anni che è stato arrestato per l'omicidio di Enzo Ambrosino, il trentenne ucciso a Induno Olona (Varese).🔗 Leggi su Fanpage.it
Enzo Ambrosino, il 30enne ucciso in una rissa per un debito di pochi euro. Gesuino Corona arrestato per omicidioUn debito irrisorio, poche centinaia di euro che si trascinavano da giorni tra tensioni e liti.
‘Difendevo mio figlio’: la versione di Gesuino Corona sull’omicidio di Ambrosino a VareseCosa è successo nella notte della rissa a Induno Olona? Una lite, poi la degenerazione.