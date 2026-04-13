Gesuino Corona arrestato per l'omicidio di Enzo Ambrosino ucciso per un debito | Dovevo salvare mio figlio

Gesuino Corona, 50 anni, è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso un uomo di 30 anni a Induno Olona, in provincia di Varese. L'omicidio si sarebbe verificato a causa di un debito, secondo le indagini. Corona si è difeso dichiarando di aver agito per salvare suo figlio. Le forze dell'ordine hanno eseguito l'arresto e stanno conducendo ulteriori accertamenti sulla vicenda.