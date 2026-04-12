‘Difendevo mio figlio’ | la versione di Gesuino Corona sull’omicidio di Ambrosino a Varese

Nella notte di Induno Olona si è verificata una rissa che ha coinvolto diverse persone, culminata con un episodio di violenza con un coltello. Un uomo ha dichiarato di aver difeso suo figlio durante l'aggressione. Si indaga sulle circostanze dell’accaduto, che ha portato alla morte di una persona coinvolta nella lite. La questione si sta approfondendo nelle indagini condotte dalle forze dell’ordine locali.

Cosa è successo nella notte della rissa a Induno Olona?. Una lite, poi la degenerazione. E infine un colpo di coltello che diventa fatale. A Induno Olona, nel Varesotto, la notte si trasforma in tragedia davanti a un’abitazione: Enzo Ambrosino, 30 anni, muore accoltellato al termine di una rissa violenta. Al centro della vicenda c’è Gesuino Corona, 50 anni, incensurato, fermato poche ore dopo dai carabinieri. Un uomo che, fino a quel momento, non aveva precedenti, ma che ora si trova a dover rispondere di un’accusa pesantissima. La scena che emerge è caotica: più persone coinvolte, armi improprie, tensioni già accese nei giorni precedenti. E un’escalation che, secondo gli investigatori, non è stata improvvisa.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - ‘Difendevo mio figlio’: la versione di Gesuino Corona sull’omicidio di Ambrosino a Varese Enzo Ambrosino, il 30enne ucciso in una rissa per un debito di pochi euro. Gesuino Corona arrestato per omicidioUn debito irrisorio, poche centinaia di euro che si trascinavano da giorni tra tensioni e liti. Mamma di Domenico: “Giustizia per mio figlio, omicidio volontarioSommario A Napoli, la mamma di Domenico, un bambino di due anni morto due mesi dopo un trapianto di cuore fallito, chiede giustizia e verità.