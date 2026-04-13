Allo zoo di Berlino si è festeggiato il 69° compleanno di Fatou, un gorilla che detiene il record di longevità tra quelli in cattività a livello mondiale. La celebrazione ha coinvolto personale e visitatori, in segno di attenzione per l'animale. Fatou, che vive nello zoo da diversi decenni, è diventata un punto di riferimento tra gli appassionati di fauna e tutela animale.

Compleanno speciale allo Zoo di Berlino per Fatou, il gorilla più anziano al mondo in cattività, che ha spento 69 candeline. Per l’occasione, niente torta ma un banchetto a base di verdure: pomodorini, barbabietole, porri e lattuga, scelti per rispettare la sua dieta e le condizioni di salute. Fatou, una gorilla di pianura occidentale, vive a Berlino dal 1959 e si ritiene sia nata in natura in Africa occidentale. Oggi, a causa dell’età avanzata, ha perso i denti e soffre di artrite e problemi di udito, ma continua a essere accudita con attenzione dai guardiani. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Germania, Fatou compie 69 anni: è il gorilla più anziano in cattività

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