La nave più antica del mondo è in Germania | viaggio sulla Diesbar che nel 2026 compie 185 anni
Nel 2026, una compagnia navale tedesca festeggia 190 anni di attività, offrendo viaggi a bordo di imbarcazioni storiche lungo il fiume Elba. Tra le rotte proposte ci sono soste in città come Dresda e Messen, oltre a passaggi in piccoli borghi lungo il corso d’acqua. La nave più antica del mondo, costruita nel 1839, si trova in Germania e compie 185 anni nello stesso anno.
Una compagnia navale tedesca compie 190 anni nel 2026 e offre la possibilità di fare viaggi su battelli storici percorrendo il fiume Elba e passando per città come Dresda e Messen, oltre che piccoli borghi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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