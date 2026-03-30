La nave più antica del mondo è in Germania | viaggio sulla Diesbar che nel 2026 compie 185 anni

Nel 2026, una compagnia navale tedesca festeggia 190 anni di attività, offrendo viaggi a bordo di imbarcazioni storiche lungo il fiume Elba. Tra le rotte proposte ci sono soste in città come Dresda e Messen, oltre a passaggi in piccoli borghi lungo il corso d’acqua. La nave più antica del mondo, costruita nel 1839, si trova in Germania e compie 185 anni nello stesso anno.