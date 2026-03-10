Coppa Italia | Rimini sfida Brindisi al Palasport Flaminio

La Dole Rimini si prepara ad affrontare la Valtur Brindisi nella semifinale della Coppa Italia LNP 2026 che si terrà al Palasport Flaminio. La partita si svolgerà nel corso di questa settimana e metterà di fronte due squadre in corsa per la finale. La sfida rappresenta un momento importante nel torneo di quest’anno.

La settimana della Coppa Italia LNP 2026 si avvicina con la Dole Rimini che affronta la Valtur Brindisi in semifinale. Il Palasport Flaminio ospiterà dal 13 al 15 marzo le Final Four, dove quattro squadre lotteranno per il trofeo di metà stagione tra Serie A2 e Serie B. Sandro Dell’Agnello ha confermato l’obiettivo vincente per i biancorossi, sottolineando l’onore di rappresentare una realtà giovane accanto a storiche potenze del basket italiano. La pressione di giocare in casa sarà gestita come uno strumento positivo per spronare le prestazioni individuali e collettive. Il Palco del Flaminio: Logistica e Programma. L’Auditorium di Rivierabanca è stato il teatro del Media Day tenutosi lunedì 9 marzo, momento chiave per presentare ufficialmente la kermesse che si svolgerà al Palasport Flaminio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

