La società Bologna ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto dell’attaccante Castro. Il giocatore continuerà a vestire la maglia rossoblù per un altro periodo, anche se non sono stati ancora resi noti i dettagli precisi della durata. Il club ha pubblicato un comunicato in cui sottolinea la volontà di mantenere un gruppo forte e compatto, segnale di una chiara volontà di puntare sulla continuità e sull’ambizione per la prossima stagione.

Duran offerto a 22 club a gennaio! Perché sono arrivati tantissimi ‘no’, retroscena su cosa ha frenato il trasferimento del colombiano Pavard addio al Marsiglia a fine stagione? Destino segnato per il difensore dell’Inter Juventus, McKennie ci sarà o no contro l’Inter? Arrivano novità importanti dopo l’allenamento di oggi alla Continassa Conferenza stampa Allegri alla vigilia di Pisa Milan: «50 anni fa c’erano discussioni sugli arbitri, ora c’è il VAR che aiuta molto. Ma ci saranno sempre polemiche» Serie A, anticipi e posticipi della 27ª giornata: ufficiali le date e gli orari di tutti i match. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Castro Bologna, ufficiale il rinnovo dell’attaccante: la durata del nuovo contratto e il comunicato del club rossoblù

Approfondimenti su Castro Bologna

Il Bologna ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Santiago Castro.

Neymar Santos è ufficialmente il futuro dell’attaccante.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Castro Bologna

Argomenti discussi: Bologna-Milan, le formazioni ufficiali: Italiano punta su Castro, Allegri con Loftus-Cheek; Formazioni ufficiai Bologna-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Castro, Dallinga, Joao Mario, Leao, Pulisic, Nkunku, Fullkrug e Saelemaekers; Bologna, Italiano: Ecco cosa stiamo pagando. Su Orsolini e Castro...; Le probabili scelte del Bologna verso il Milan, tutti i ballottaggi: Castro, Odgaard, Miranda, Orsolini….

Castro Bologna, è stato ufficializzato il rinnovo dell’attaccante: la durata e il comunicato del club rossoblùCastro Bologna, è stato ufficializzato il rinnovo dell’attaccante: la durata e il comunicato del club rossoblù Un segnale di forza, continuità e ambizione. Il Bologna ha ufficializzato una delle opera ... calcionews24.com

Bologna, ufficiale il rinnovo di Castro fino al 2030Il Bologna ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Santiago Castro: prolungamento fino al 2030 per l'argentino ... gianlucadimarzio.com

#CoppaItalia: le parole in conferenza stampa di #Castro al termine di #BolognaLazio facebook

47' | Bologna-Lazio 1-0 Cartellino giallo per Castro, fallo su Isaksen #laziopress #bolognalazio #coppaitalia x.com