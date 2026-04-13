Il cantautore Gemini ha appena lanciato in rotazione radiofonica il suo nuovo singolo intitolato Dai dai dai. La canzone si presenta come un brano introspettivo, che affronta il tema dell’amore attraverso parole e melodie. La pubblicazione segue altri lavori dell’artista, che da tempo si distingue per uno stile personale e riflessivo. Il singolo è ora disponibile nelle principali piattaforme di ascolto e in rotazione sulle radio.

Cosa: Rilascio in rotazione radiofonica di Dai dai dai, il nuovo singolo introspettivo del cantautore Gemini.. Dove e Quando: Disponibile in radio da venerdì 10 aprile 2026 e già presente su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico all’interno dell’album Universi.. Perché: Per scoprire una ballata profonda e sincera che indaga le fragilità dei sentimenti umani, arricchita da un videoclip d’autore girato sul litorale laziale.. Il panorama musicale italiano contemporaneo continua a regalarci voci capaci di esplorare le profondità dell’animo umano con delicatezza e disincanto. In questo fermento artistico si inserisce a pieno titolo il nuovo lavoro di Gemini, cantautore che ha fatto dell’autenticità la sua bandiera stilistica.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Gemini esplora l’amore nel singolo Dai dai dai

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