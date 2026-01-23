Un ladro seriale è stato arrestato dai carabinieri a Napoli. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di aver commesso diversi furti, tra cui una bicicletta e un ciclomotore elettrico, oltre a uno scippo di gioielli. L’indagine ha portato all’arresto, svelando come i tatuaggi sul suo corpo siano un elemento distintivo nel suo modus operandi.

Tempo di lettura: < 1 minuto È accusato di aver rubato una bici elettrica, un ciclomotore, anche questo elettrico, e soprattutto di aver scippato dal collo di una donna che era in auto una collanina d’oro del valore di mille euro. Un ladro seriale, G.E.D.P., 32 anni, è stato arrestato dai carabinieri che gli hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Napoli. I tre episodi che i militari dell’armi e la procura di Napoli contestano all’uomo sono stati messi a segno a giugno e settembre dello scorso anno. A incastrarlo anche i tatuaggi che i militari hanno riconosciuto nelle immagini registrate da alcuni sistemi di sorveglianza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incastrato dai tatuaggi, ladro seriale arrestato dai carabinieri a Napoli

