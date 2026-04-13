Gelato Week Lecce 2026 | ecco le gelaterie aderenti biglietti e gusti limited edition Cinque tappe in centro

Dal 14 al 19 aprile, Lecce ospiterà la Gelato Week, un evento dedicato al gelato che coinvolgerà diverse gelaterie della città. La manifestazione si svolgerà nel centro storico, con cinque tappe che offriranno gusti limited edition e biglietti per partecipare alle degustazioni. Durante la settimana, sarà possibile scoprire le specialità delle gelaterie aderenti e acquistare i biglietti per le degustazioni.

Il Barocco leccese si prepara a fare da cornice all'evento più dolce dell'anno. Dal 14 al 19 aprile, Lecce diventa una delle capitali italiane del gusto ospitando la Gelato Week 2026. Organizzata da ConGelato, la manifestazione quest'anno fa le cose in grande: 11 città coinvolte in tutta Italia e oltre 100 gelaterie, con il capoluogo salentino pronto a difendere il vessillo della nostra tradizione artigianale. Vediamo insoeme come funziona e quali gelaterie aderiscono all'iniziativa. Scorri le slide .🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Gelato Week Lecce 2026: ecco le gelaterie aderenti, biglietti e gusti limited edition. Cinque tappe in centro Leggi anche: Gelato Day, oggi la giornata dedicata al gelato artigianale: i gusti che conquistano nel 2026 Tour di gusto fra le eccellenze del gelato a Reggio con FlixBus: ecco la mappa delle gelateriePer la Gelato Week, la società travel tech globale, insieme a ConGelato, offrirà sconti sui viaggi per la città dello Stretto FlixBus, la società...