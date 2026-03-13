Tour di gusto fra le eccellenze del gelato a Reggio con FlixBus | ecco la mappa delle gelaterie

FlixBus e ConGelato hanno annunciato un accordo per promuovere le gelaterie di Reggio Calabria, organizzando un tour dedicato alle eccellenze del gelato nella città. La collaborazione prevede un percorso che coinvolgerà diverse gelaterie locali, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire i prodotti di alcuni dei migliori artigiani del settore. La mappa delle gelaterie sarà disponibile per chi desidera partecipare all’iniziativa.

Per la Gelato Week, la società travel tech globale, insieme a ConGelato, offrirà sconti sui viaggi per la città dello Stretto FlixBus, la società travel tech globale, e ConGelato, la prima piattaforma dedicata a chi ama il gelato, siglano un patto per promuovere le eccellenze gelatiere di Reggio Calabria. L’accordo prende il via in occasione della Gelato Week, l’evento diffuso di ConGelato che si terrà dal 14 al 19 aprile per valorizzare uno dei prodotti più amati della tradizione gastronomica italiana. Acquistando un pass su gelatoweek.it, nei giorni dell’evento si potranno consumare cinque gelati nelle gelaterie aderenti sul territorio di Reggio Calabria, indicate qui. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati Da Albignasego a Cortina: le eccellenze del gelato padovano alla conquista delle OlimpiadiIl gelato artigianale padovano entra nel programma degli eventi collaterali legati a Milano Cortina 2026. Modena cresce fra le destinazioni FlixBus, arrivi aumentati del 29%Nel 2025 il numero delle prenotazioni FlixBus per Modena è aumentato del 29% rispetto all’anno precedente. Contenuti utili per approfondire Tour di gusto fra le eccellenze del... Temi più discussi: Cerimonia di apertura al Fermo Forum. Tipicità, tour di gusto dalle Marche al mondo. Qui il cibo è cultura; Fari puntati sui sommelier: con Wine List Italia un tour nazionale a caccia di talenti; Roero in Tour si chiude a Milano con la cucina di Andrea Aprea; Le artiste del gusto ad Alchèmica. E a giugno il festival concede il bis. La Carovana del gusto in tour fra i comuni dell’AspromonteUn mese alla scoperta dei prodotti tipici dell’Aspromonte, con un tour di piazza in piazza ricco di dimostrazioni culinarie e assaggi. La Carovana del Gusto è una delle iniziative del progetto ... ilfattoquotidiano.it Ritorna 'Visit Cantina', fra tour e degustazioni di ProseccoL'antica Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano-Valdobbiadene propone anche quest'anno Visit Cantina, una iniziativa che, a partire dal 10 febbraio prossimo e per tutto il 2024, offrirà la ... ansa.it Prima di partire per il tour, Sal Da Vinci rappresenterà il Paese all’Eurovision Song Contest 2026, in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio - facebook.com facebook Oggi #Catania e domani ultima tappa di questo tour di #instore di #FunzioniVitali a #Salerno x.com