Gatti che non mangiano | la scienza svela il segreto dell’olfatto

Da ameve.eu 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio recente condotto in Giappone ha analizzato il comportamento alimentare dei gatti, concentrandosi sul ruolo dell’olfatto. La ricerca indica che i gatti che smettono di mangiare, pur non essendo sazi, lo fanno a causa di come gestiscono gli stimoli olfattivi. La scoperta evidenzia il legame tra il senso dell’olfatto e le abitudini alimentari di questi animali.

Un recente studio condotto dalla Iwate University in Giappone rivela che il motivo per cui i gatti smettono di mangiare pur non essendo sazi risiede nella gestione degli stimoli olfattivi. La ricerca, pubblicata il 31 marzo 2026 su Physiology & Behavior, dimostra come l’assuefazione all’odore del cibo riduca drasticamente la motivazione alimentare dei felini domestici. L’esperimento giapponese sulla dinamica dell’appetito. I ricercatori hanno analizzato il comportamento dei gatti attraverso test controllati basati su cicli di alimentazione. Durante le prove, gli animali venivano sottoposti a sei sessioni consecutive, ognuna strutturata con dieci minuti di accesso al pasto seguiti da dieci minuti di pausa.🔗 Leggi su Ameve.eu

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