Gatti che non mangiano | la scienza svela il segreto dell’olfatto

Uno studio recente condotto in Giappone ha analizzato il comportamento alimentare dei gatti, concentrandosi sul ruolo dell’olfatto. La ricerca indica che i gatti che smettono di mangiare, pur non essendo sazi, lo fanno a causa di come gestiscono gli stimoli olfattivi. La scoperta evidenzia il legame tra il senso dell’olfatto e le abitudini alimentari di questi animali.

Un recente studio condotto dalla Iwate University in Giappone rivela che il motivo per cui i gatti smettono di mangiare pur non essendo sazi risiede nella gestione degli stimoli olfattivi. La ricerca, pubblicata il 31 marzo 2026 su Physiology & Behavior, dimostra come l’assuefazione all’odore del cibo riduca drasticamente la motivazione alimentare dei felini domestici. L’esperimento giapponese sulla dinamica dell’appetito. I ricercatori hanno analizzato il comportamento dei gatti attraverso test controllati basati su cicli di alimentazione. Durante le prove, gli animali venivano sottoposti a sei sessioni consecutive, ognuna strutturata con dieci minuti di accesso al pasto seguiti da dieci minuti di pausa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gatti che non mangiano: la scienza svela il segreto dell’olfatto Quando il cervello non sa misurare il tempo inizia a visualizzarlo come spazio: la scoperta della scienza svela il meccanismo segreto degli orologi mentaliIl cervello umano attiva una strategia compensativa basata sullo spazio quando i suoi orologi interni mostrano inefficienza nella misurazione del... Clero e contadini: il libro che svela il segreto dell’Italia anticaLa sesta edizione del ciclo culturale La Storia in Villa si riattiverà domenica 22 marzo 2026 presso la splendida Villa Castiglioncelli, situata...