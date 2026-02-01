Quando il cervello non sa misurare il tempo inizia a visualizzarlo come spazio | la scoperta della scienza svela il meccanismo segreto degli orologi mentali

Quando il cervello non riesce a misurare correttamente il tempo, inizia a vederlo come uno spazio. La scienza ha scoperto come funziona il meccanismo degli orologi mentali e come il cervello si adatta, attivando strategie che trasformano il tempo in spazio.

Il cervello umano attiva una strategia compensativa basata sullo spazio quando i suoi orologi interni mostrano inefficienza nella misurazione del tempo. Il cervello attiva le aree dedicate all’elaborazione delle informazioni spaziali quando i timer interni funzionano in modo impreciso. La rappresentazione spaziale del tempo emerge esclusivamente come risposta a una difficoltà nel calcolo temporale diretto, secondo quanto dimostrato dalla ricerca. Il team scientifico ha registrato le risposte elettroencefalografiche durante un compito che richiedeva ai partecipanti di premere un tasto a sinistra per durate brevi e uno a destra per durate lunghe.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

