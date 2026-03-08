La sesta edizione del ciclo culturale La Storia in Villa si svolgerà domenica 22 marzo 2026 presso Villa Castiglioncelli a Cavriglia. L’evento riunisce studiosi, storici e appassionati per approfondire temi legati al passato dell’Italia antica, con particolare attenzione alle relazioni tra il clero e i contadini. La manifestazione si terrà nella storica villa situata nella località toscana.

La sesta edizione del ciclo culturale La Storia in Villa si riattiverà domenica 22 marzo 2026 presso la splendida Villa Castiglioncelli, situata nella località di Cavriglia. L’evento vedrà la presentazione del volume curato da Giuliano Pinto e Lorenzo Tanzini, dedicato al rapporto tra clero rurale e mondo contadino nell’Italia di antico regime. L’incontro è organizzato dall’Accademia Valdarnese del Poggio e si terrà alle ore 16:30 all’interno della Tenuta San Jacopo. Si tratta di un appuntamento gratuito che non richiede prenotazione preventiva per l’accesso. Il libro nasce dai lavori di un convegno svoltosi a Pistoia nel mese di ottobre 2024, promosso dalle Deputazioni di storia patria della Toscana, dell’Umbria e di quella ferrarese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Clero e contadini: il libro che svela il segreto dell’Italia antica

Il segreto di Safonov, quattro rigori parati grazie a un “libro”: il trucco dell’asciugamano che vale il titolo al PsgIl Paris Saint-Germain è campione della Coppa Intercontinentale dopo aver battuto il Flamengo ai calci di rigore.

Leggi anche: Garlasco, il libro sconvolgente che svela tutte le assurdità del caso più famoso d’Italia

Una raccolta di contenuti su Clero e contadini il libro che svela il....

Presentazione del volume 'Clero rurale e mondo contadino nell’Italia di antico regime' per il sesto ciclo 'La Storia in Villa'Domenica 22 marzo ripartirà il fortunato ciclo di incontri La Storia in Villa, realizzato dall’Accademia Valdarnese del Poggio e arrivato alla sua sesta edizione, che ha permesso al pubblico di pote ... arezzonotizie.it

Clero, il cumulo è all'orizzonteMovimentare i contributi del Fondo di previdenza per il clero è un problema di vecchia data, suscitato da una singolare interpretazione dell'Inps su alcune disposizioni che regolano la gestione ... avvenire.it