Nuovo allenatore Torino | i nomi in caso di separazione da Baroni Da Juric 2.0 alla clamorosa suggestione che porta a questo tecnico!
Il Torino potrebbe cambiare allenatore dopo la deludente stagione e questa possibilità ha portato alla luce alcuni nomi caldi. Se Marco Baroni dovesse lasciare il club, i dirigenti puntano su alcuni tecnici pronti a prendere il suo posto. Tra le opzioni più papabili circolano nomi noti, mentre una suggestione sorprendente sta facendo discutere gli appassionati. La decisione finale dipenderà dai prossimi incontri e dai risultati ottenuti.
Torino, Baroni si gioca tutto: Cairo pensa al clamoroso ritorno di Juric
Il futuro di Marco Baroni al Torino è sempre più in bilico.
Torino, conferenza stampa di Baroni: ecco le sue dichiarazioni!Torino, conferenza stampa dell'allenatore Baroni: ecco le dichiarazioni dell'allenatore Granata prima del nuovo weekend di Serie A! generationsport.it
