Il costo del gas si mantiene in aumento, con il prezzo tutelato a 0,415 euro per metro cubo a settembre 2025. Nel frattempo, il PSV, il prezzo di riferimento del gas in Italia, registra un nuovo rialzo. La domanda sul costo odierno di un metro cubo di gas continua a essere tra le più cercate dalle famiglie italiane, considerando l’impatto diretto sulle bollette e sulle spese quotidiane.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è una delle informazioni più ricercate dalle famiglie italiane, perché incide direttamente sulla bolletta e sulle spese domestiche. Sapere quanto si paga per ogni Smc (standard metro cubo) di gas consente di stimare quanto costerà riscaldare la casa, cucinare o produrre acqua calda nei prossimi mesi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 08 Aprile 2026 è fissato da ARERA in 0,415 €Smc (settembre 2025, ultimo dato disponibile). A questa cifra si aggiungono i costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas in rialzo: prezzo tutelato a 0,415 €/Smc a settembre 2025, PSV torna a salire

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È sia vero, sia completamente fuorviante. Prezzo e quantità sono legati, naturalmente. E, naturalmente, si pianifica per tutto l’anno. Sul gas, l’estate è il momento in cui riempiamo gli stoccaggi: il livello di importazioni resta circa costante per tutto l’anno. x.com