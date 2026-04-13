Garlasco il racconto del super testimone nel 2009 | Ho visto una persona sulla bici davanti a casa Poggi

Nel 2009, un testimone ha riferito di aver visto una persona in bicicletta davanti a una casa nel centro di Garlasco. La testimonianza è stata raccolta nel corso di un'indagine, e l'uomo ha descritto dettagliatamente l'episodio senza fornire ulteriori elementi identificativi. La sua dichiarazione si inserisce nel quadro delle verifiche condotte in quegli anni, senza che siano stati resi pubblici altri particolari relativi alla persona o alla situazione.

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, riemerge una testimonianza raccolta nel 2009 che alla luce della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco alimenta i dubbi e gli interrogativi su quanto accaduto la mattina del 13 agosto 2007. Intervistato due anni dopo il delitto, il testimone raccontò che quella mattina vide un uomo in bicicletta davanti alla casa dei Poggi. Garlasco, il racconto del testimone nel 2009 Nel corso delle indagini sul delitto di Garlasco numerose testimonianze vennero vagliate dagli investigatori, ma molte vennero scartate perché ritenute non utili o prive di riscontri concreti. In seguito alla nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio, alcuni di questi racconti potrebbero assumere una nuova luce.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, il racconto del super testimone nel 2009: "Ho visto una persona sulla bici davanti a casa Poggi" “L’ho visto la mattina del delitto”. Garlasco, il super testimone svela tutto: chi c’era fuori casa PoggiUn elemento rimasto per lungo tempo in secondo piano è tornato al centro dell’attenzione mediatica e investigativa sul delitto di Garlasco. Leggi anche: Garlasco, un testimone del 2009: "Vidi un uomo in bici fuori da casa di Chiara Poggi il giorno dell'omicidio, erano le 7”