Futuro Nazionale | profonda delusione per la condotta del candidato Comanducci

Il Responsabile Provinciale di Futuro Nazionale ha espresso una forte delusione per la condotta del candidato Comanducci, in relazione alle recenti vicende politiche nella provincia di Arezzo. La dichiarazione è arrivata martedì 13 aprile, in un contesto in cui il partito ha preso posizione su alcune scelte e comportamenti del rappresentante locale. La questione ha suscitato attenzione tra gli iscritti e gli osservatori delle dinamiche politiche della zona.

Arezzo, 13 aprile 2026 – « Futuro Nazionale, il Responsabile Provinciale Cristiano Romani e il Responsabile Comunale Luca Bufalini della fase costituente esprimono profonda delusione per la condotta del candidato Comanducci, il quale, unitamente all’intera coalizione, ha rifiutato l’appoggio del Partito Futuro Nazionale, nonostante quest’ultimo non avesse avanzato alcuna richiesta in termini di incarichi o posizioni, ma esclusivamente offerto un sostegno basato sul consenso popolare. Il Partito Futuro Nazionale, infatti, in una logica distante dalle dinamiche delle “poltrone” e dalle consuetudini della vecchia politica, aveva avviato un dialogo costruttivo con l’obiettivo di contribuire al rafforzamento dell’area di centrodestra.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Futuro Nazionale: «profonda delusione per la condotta del candidato Comanducci» Leggi anche: Oh Comanducci, ma che t’è preso? Il Futuro Nazionale bussava e te manco hai aperto! Leggi anche: Arezzo, elezioni comunali: Marcello Comanducci candidato sindaco del centrodestra